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Диплом по банковскому делу
Тема: Методы оценки рыночных и операционных рисков в коммерческом банке(взять крупный банк)
Структура:
Введение.
1 глава. Рыночные и операционные риски, как объект финансового менеджмента
1.1 Понятие и виды рыночных и операционных риков банка
1.2 Факторы влияющие на величину рыночных и операционных рисков
1.3 Методы оценки рыночных и операционных рисков
2 глава. Оценка рыночных и операционных рисков на примере КБ
2.1 Общая характеристика банка(основные направления фин деятельности)
2.2 Анализ и оценка рыночных и операционных рисков
2.3 Рекомендации по снижению рыночных и операционных рисков.
При написании в приоритете должна использоваться современная литература от 2005 года и выше, тематические интернет-ресурсы, темтические научные журналы.
Рекомндуемая литература:
1. Лаврушин: Банковский менеджмент. Банковские риски.
2. Ковалев: Банковский риск-менеджмент
3. Журналы: Банковское дело. Финансы и кредит.
и тд.
Объем от 60 до 75 страниц. Работа по главам. Оплата Яндекс-деньгами. Только для серьезных исполнителей.
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