Диплом по банковскому делу

Тема: Методы оценки рыночных и операционных рисков в коммерческом банке(взять крупный банк)

Структура:

Введение.

1 глава. Рыночные и операционные риски, как объект финансового менеджмента

1.1 Понятие и виды рыночных и операционных риков банка

1.2 Факторы влияющие на величину рыночных и операционных рисков

1.3 Методы оценки рыночных и операционных рисков

2 глава. Оценка рыночных и операционных рисков на примере КБ

2.1 Общая характеристика банка(основные направления фин деятельности)

2.2 Анализ и оценка рыночных и операционных рисков

2.3 Рекомендации по снижению рыночных и операционных рисков.

При написании в приоритете должна использоваться современная литература от 2005 года и выше, тематические интернет-ресурсы, темтические научные журналы.

Рекомндуемая литература:

1. Лаврушин: Банковский менеджмент. Банковские риски.

2. Ковалев: Банковский риск-менеджмент

3. Журналы: Банковское дело. Финансы и кредит.

и тд.

Объем от 60 до 75 страниц. Работа по главам. Оплата Яндекс-деньгами. Только для серьезных исполнителей.