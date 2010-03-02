Дисциплина-перевод (английский язык) тема: "Стилистические функции артикля (на примере произведений С. Моэма)" ПЛАН 1) Введение (про актуальность, цели, задачи, об авторе) 2)Основная часть а)теоретическая ...
Психология
Требуется психолог, знающий свой предмет на уровне ВУЗа. Необходимо писать научный реферат (не студенческий).
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