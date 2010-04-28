Курсовая на английском языке

Дисциплина-перевод (английский язык)

тема: "Стилистические функции артикля (на примере произведений С. Моэма)"

ПЛАН

1) Введение (про актуальность, цели, задачи, об авторе)

2)Основная часть

а)теоретическая часть(Все об артиклях, сначала неопределенный -про него, случаи употребления, примеры к ним(если будут из Моэма, вообще замечательно, но не обязательно), потом так же про определенный и про нулевой артикль.

б)практическая часть (разбираются примеры перевода артиклей в произведениях Моэма, их анализ)

3)Заключение

4)Таблицы, диаграммы

Содержание

Библиография

Объем 25 страниц

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