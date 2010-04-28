Тема: Особенности антикризисного управления предприятием в современных условиях.
Курсовая на английском языке
Дисциплина-перевод (английский язык)
тема: "Стилистические функции артикля (на примере произведений С. Моэма)"
ПЛАН
1) Введение (про актуальность, цели, задачи, об авторе)
2)Основная часть
а)теоретическая часть(Все об артиклях, сначала неопределенный -про него, случаи употребления, примеры к ним(если будут из Моэма, вообще замечательно, но не обязательно), потом так же про определенный и про нулевой артикль.
б)практическая часть (разбираются примеры перевода артиклей в произведениях Моэма, их анализ)
3)Заключение
4)Таблицы, диаграммы
Содержание
Библиография
Объем 25 страниц
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