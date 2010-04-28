Курсовая на английском языке

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Дисциплина-перевод (английский язык)

тема: "Стилистические функции артикля (на примере произведений С. Моэма)"

ПЛАН

1) Введение (про актуальность, цели, задачи, об авторе)

2)Основная часть

а)теоретическая часть(Все об артиклях, сначала неопределенный -про него, случаи употребления, примеры к ним(если будут из Моэма, вообще замечательно, но не обязательно), потом так же про определенный и про нулевой артикль.

б)практическая часть (разбираются примеры перевода артиклей в произведениях Моэма, их анализ)

3)Заключение

4)Таблицы, диаграммы

Содержание

Библиография

Объем 25 страниц

Срок апрель,сдавать и оплачивать будем по частям

Оригинальность от 80%

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15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Alanita
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$120
5 дней
Лариса отлично выполнила сложную работу на английском языке, Рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя +10 баллов
Замечательный заказчик! Спокойный, рассудительный, терпеливый. Все задания ставятся четко, все вопросы решаются оперативно. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Alanita
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад