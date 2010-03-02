Курсовая по муниципальному управлению.

Тема: Подготовка конкурсной документации для участия в государственном конкурсе на поставку оборудования.

Тему можно скорректировать на смежный практический вопрос в сфере «отношения между исполнителем (поставщиком) и заказчиком в лице государственных предприятий.

Объём: 20 листов А4.

Готовность: 5 марта