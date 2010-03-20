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Реферат по психологии на тему: "История и современные теории личности: преемственность позиций и новизна в постановке вопросов"

Объем 20 стр., 14 кегль, интервал 1,5.

Обязательно высокий уровень уникальности текста (не ниже 70%): ссылки на готовые студенческие работы в Интернете исключаются. Допускается использование любых он-лайн материалов (книг, лекций, методик, статей и т.п) с обязательными ссылками на них.

Подробные требование к оформлению будут высланы автору.

Тезисы требований изложены ниже:

Введение

2 главы

Заключение

Список использованных источников

Приложения (при необходимости)

Раздел «Введение»

В разделе «Введение» в краткой форме приводится информация о содержании исследования, его исходных теоретических предпосылках, актуальности и практическом значении. При написании введения рекомендуется придерживаться следующей последовательности изложения:

1) определение основной проблемы

2) обоснование выбора темы исходя из ее актуальности, указание общественной, теоретической и практической значимости выбранной темы исследования

3) цель исследования

4) задачи исследования

5) объект исследования

6) предмет исследования

7) гипотеза исследования

8) теоретическая база исследования (не более 7 авторов)

Содержание основной (теоретической) части исследования

На этом этапе необходимо не ограничиваться простой компиляцией подобранных материалов, а провести их анализ, сравнение, систематизацию и обобщение исходя из поставленной гипотезы. В теоретической части работы могут быть рассмотрены такие вопросы, как:

1) аспекты проблемы, изучаемые в психологии;

2) определение узловых понятий;

3) основные взгляды на явление в психологии и в смежных науках;

4) структура, виды и функции изучаемого явления;

5) его проявления (признаки, отличающие от других явлений; нормальное и патологическое функционирование и пр.);

6) его формирование и развитие (факторы, условия, механизмы, этапы, методы и приемы);

7) связь с другими явлениями;

8) существующие методы его изучения.

Результаты систематизации, анализа и обобщения теоретических представлений по этим вопросам отражаются в тексте реферата, при этом рекомендуется двигаться в направлении «от общего к частному», то есть сначала показать, частью какой более широкой проблемы является тема исследования, а затем описать отдельные ее аспекты.

Прошу откликаться, оценив свои силы выполнить работу качественно и согласно требованиям.