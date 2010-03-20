Тема "Совершенствование маркетинговой деятельности на примере Салона красоты «Лаура» (ООО «Сиромах») Написать введение,4 главу, заключение, внести изменения в случае необходимости в главы 2 и 3. Сейчас общий объем ...
Реферат по психологии
Доброго дня!
Реферат по психологии на тему: "История и современные теории личности: преемственность позиций и новизна в постановке вопросов"
Объем 20 стр., 14 кегль, интервал 1,5.
Обязательно высокий уровень уникальности текста (не ниже 70%): ссылки на готовые студенческие работы в Интернете исключаются. Допускается использование любых он-лайн материалов (книг, лекций, методик, статей и т.п) с обязательными ссылками на них.
Подробные требование к оформлению будут высланы автору.
Тезисы требований изложены ниже:
Введение
2 главы
Заключение
Список использованных источников
Приложения (при необходимости)
Раздел «Введение»
В разделе «Введение» в краткой форме приводится информация о содержании исследования, его исходных теоретических предпосылках, актуальности и практическом значении. При написании введения рекомендуется придерживаться следующей последовательности изложения:
1) определение основной проблемы
2) обоснование выбора темы исходя из ее актуальности, указание общественной, теоретической и практической значимости выбранной темы исследования
3) цель исследования
4) задачи исследования
5) объект исследования
6) предмет исследования
7) гипотеза исследования
8) теоретическая база исследования (не более 7 авторов)
Содержание основной (теоретической) части исследования
На этом этапе необходимо не ограничиваться простой компиляцией подобранных материалов, а провести их анализ, сравнение, систематизацию и обобщение исходя из поставленной гипотезы. В теоретической части работы могут быть рассмотрены такие вопросы, как:
1) аспекты проблемы, изучаемые в психологии;
2) определение узловых понятий;
3) основные взгляды на явление в психологии и в смежных науках;
4) структура, виды и функции изучаемого явления;
5) его проявления (признаки, отличающие от других явлений; нормальное и патологическое функционирование и пр.);
6) его формирование и развитие (факторы, условия, механизмы, этапы, методы и приемы);
7) связь с другими явлениями;
8) существующие методы его изучения.
Результаты систематизации, анализа и обобщения теоретических представлений по этим вопросам отражаются в тексте реферата, при этом рекомендуется двигаться в направлении «от общего к частному», то есть сначала показать, частью какой более широкой проблемы является тема исследования, а затем описать отдельные ее аспекты.
Прошу откликаться, оценив свои силы выполнить работу качественно и согласно требованиям.
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