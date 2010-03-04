Доклад по электротехнике. Тема: Мемристор.

$10
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Завершен3 заявки339 просмотров

Нужно подготовить качественный доклад на 10 - 15 минут устной речи на тему "Мемристоры". В докладе должна присутствовать информация о происхождении, применении, принципе работы и прочих деталях. Иллюстрации обязательны. Оформить в MS Word и продублировать в MS PowerPoint.

PowerPoint
15 лет назад
Nykos
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$10
3 дня
Спасибо огромное Борису за проделанную работу. Из предоставленных двух недель на выполнение получил заказ уже через три дня. Доклад на высшем уровне. В последующем буду обращаться только к нему.
Очень приятно работать. При постановке задачи все обговаривается, постоянно на связи, оплата моментально. Надеюсь на сотрудничество. Рекомендую
Bianconer
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
15 лет назад
$10
1 день
Не очень удачная работа, заплатил, но недоволен. Для десятиминутного доклада на конференции 3 страницы довольно мало, нет общей смысловой связи в работе, нет иллюстаций ( в ТЗ это было обязательным условием), в основном текст просто скопирован с различных статей на первой странице поисковиков. В общем, слабо.

Заявки фрилансеров

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
Bianconer
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
15 лет назад