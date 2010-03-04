Доклад по электротехнике. Тема: Мемристор.

Не очень удачная работа, заплатил, но недоволен. Для десятиминутного доклада на конференции 3 страницы довольно мало, нет общей смысловой связи в работе, нет иллюстаций ( в ТЗ это было обязательным условием), в основном текст просто скопирован с различных статей на первой странице поисковиков. В общем, слабо.