Курсовая экономическая

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Закрыт10 заявок267 просмотров

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

Предложения только в проект.

Срок 11 (край 12) марта. Текущий исполнитель не выполняет работу.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранные исполнители

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$19
2 дня
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы
lenchonok
43 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$20
7 дней

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы
lenchonok
43 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад