Требуется диплом

$250
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Тема: Информационное обеспечение стратегического управления промышленным

предприятием.

Специальность: Прикладная информатика в экономике

По этому диплому программное обеспечение не нужно.

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15 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров