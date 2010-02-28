Написание научного текста по экономике

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Требуются специалисты, знающие англ. язык, умеющие анализировать экономические проблемы и грамотно излагать материал в виде научного реферата ( не путать со студенческим работами).

Оплата 200 р./1 стр. А4, 1,5 интервала.

15 лет назад
CTV
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17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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