Диплом - Совершенствование системы упр-ния пр-вом

Добрый день.

Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.

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Специальность: Экономика и управление

Факультет: химико-технологический

Курс: 6

Вид работы: дипломная

Дисциплина: Экономика и управление

Тема: Совершенствование системы управления производством на ЗАО "Сатурн"

Методичка: будет позже

Объем работы: 80-100

Шрифт: 14

Срок плана: 28.02.2010 ЗАЯВКИ ОСТАВЛЯЙТЕ СРАЗУ С ПЛАНОМ

Срок первой главы: через 5 дней после утверждения плана.2010

Срок полной сдачи работы: 20.03.2010

"По данным: автора"

"На примере какой компании, фирмы, организации или на выбор автора:

ЗАО ""Сатурн"" (производство мужских сорочек), компания вымышленная,

поэтому данные все на выбор автора, самое главное название и вид

деятельности."

"Передаю материалы к обязательному использованию автором:

диск с программой, методичка (будет позже), файл ""примерная структура работы"""

"Требования к работе:

1. Строго по методичке

2. Вместе с планом предоставить краткое описание того, что должно быть

в работе.

3. Для написания 6 главы работы использовать диск с программой. "

Оригинальность: 70%

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P/S:

1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки

2) Оплата работы на ЯД после проверки

3) Выбранному исполнителю отпишусь сам

4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.

Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,

у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция