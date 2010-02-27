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Диплом по информатике
Диплом по информатике с практической частью.
Объём 100 -130 страниц, + листинг программы практической части (400 операторов на С++).
Срок 40-50 дней.
Есть методичка
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