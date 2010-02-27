Рефераты по Информационным технологиям управления

Добрый день.

Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.

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Вид работы: Два Реферата

Дисциплина: Информационные технологии управления

Тема:

1. Оценка эффективности ИТ-пректа для компании (организации): мировой опыт и отечественная практика.

2. Планирование, учет, контроль и анализ как задачи менеджера. Методики

и информационное обеспечение на базе ИТ-решений."

Объем работы: 15-20 стр

Шрифт: 12, единичный интервал, Timeset Roman

Срок полной сдачи работы: 01.03.2010 до 06:00, а лучше в ночь

Передаю материалы к обязательному использованию автором: Пример

оглавления реферата

Требования к работе:

Титульный лист – в соответствии с требованиями. Список используемой литературы и др. источников -обязательно, ссылки

Оригинальность: 70%

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P/S:

1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки

2) Оплата работы на ЯД после проверки

3) Выбранному исполнителю отпишусь сам

4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.

Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,

у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция