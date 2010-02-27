Диплом по информатике с практической частью. Объём 100 -130 страниц, + листинг программы практической части (400 операторов на С++). Срок 40-50 дней. Есть методичка
Рефераты по Информационным технологиям управления
Добрый день.
Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.
______________________________________
Вид работы: Два Реферата
Дисциплина: Информационные технологии управления
Тема:
1. Оценка эффективности ИТ-пректа для компании (организации): мировой опыт и отечественная практика.
2. Планирование, учет, контроль и анализ как задачи менеджера. Методики
и информационное обеспечение на базе ИТ-решений."
Объем работы: 15-20 стр
Шрифт: 12, единичный интервал, Timeset Roman
Срок полной сдачи работы: 01.03.2010 до 06:00, а лучше в ночь
Передаю материалы к обязательному использованию автором: Пример
оглавления реферата
Требования к работе:
Титульный лист – в соответствии с требованиями. Список используемой литературы и др. источников -обязательно, ссылки
Оригинальность: 70%
____________________________________________________
P/S:
1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки
2) Оплата работы на ЯД после проверки
3) Выбранному исполнителю отпишусь сам
4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.
Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,
у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $24
ТЕМА-Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств Плана нет, нужно согласовать с руководителем Введение Глава 1 1.1. 1.2. ............ Глава 2 2.1. ...Завершен15 лет назад
Необходимо выполнить курсовую по юриспруденции(практика). Требования стандартные Срок 1 день.Завершен15 лет назад
- $35
Практика нужна по банку. Методичка в приложении ICQ 328025343Завершен15 лет назад
Срок - 3 дня Объем - примерно 12 страниц на каждую работуРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Закрыт15 лет назад
- $50
Срок 06,03до 12 мск вариант 15 30 листов методичка в файлеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Указывайте цену и срок. Спасибо.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тема: «Классическая школа управления»Завершен15 лет назад
Требуется выполнить курсовой проект по защите информации. Тема: криптография. Подробности в привате.Завершен15 лет назад