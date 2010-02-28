Курсовой работа (Управление персоналом) по менеджменту Тема: Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.31-33. Список литературы не менее 25 источников. ...
Курсовой проект, тепловой расчет котельн.агрегата
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