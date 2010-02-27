Диплом по экономике

Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ Тип: курсовая Тема: ЗАО "Автосалон" необходимо выполнить работу по специальности: Прикладная информатика в ...