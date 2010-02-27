Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ Вид: курсовая Тема: Проведение анализа структуры конкуренции в отрасли (выявление источников конкурентной опасности) ...
Диплом по экономике
Тема: Управление затратами на предприятии
на примере туристической компании масштабом 40-50 сотрудников
методички нет.
требования -стандарт, срок -30 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ Тип: курсовая Тема: ЗАО "Автосалон" необходимо выполнить работу по специальности: Прикладная информатика в ...Закрыт15 лет назад
Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ Специальность: Экономика и управление Факультет: химико-технологический Курс: 6 Вид работы: дипломная ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Дипломная работа на тему "СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗАТОР РАДИОСИГНАЛОВ С ЦИФРОВОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ" Выполнить дипломный проект согласно технического задания и схемам заказчика (пришлю на почту). Через неделю представить электрическую принципиальную схему на основе подбора жлементной базы ...Закрыт15 лет назад
Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ Вид работы: Два Реферата Дисциплина: Информационные технологии управления Тема: 1. Оценка эффективности ...Закрыт15 лет назад
Диплом по информатике с практической частью. Объём 100 -130 страниц, + листинг программы практической части (400 операторов на С++). Срок 40-50 дней. Есть методичкаРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $24
ТЕМА-Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств Плана нет, нужно согласовать с руководителем Введение Глава 1 1.1. 1.2. ............ Глава 2 2.1. ...Завершен15 лет назад
Необходимо выполнить курсовую по юриспруденции(практика). Требования стандартные Срок 1 день.Завершен15 лет назад
- $35
Практика нужна по банку. Методичка в приложении ICQ 328025343Завершен15 лет назад
Срок - 3 дня Объем - примерно 12 страниц на каждую работуРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад