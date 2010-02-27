Диплом по экономике

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Закрыт8 заявок233 просмотра

Тема: Управление затратами на предприятии

на примере туристической компании масштабом 40-50 сотрудников

методички нет.

требования -стандарт, срок -30 дней

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$150
30 дней

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад