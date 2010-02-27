Написать на Delphi заготовку для кулинарн.книги

$20
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Закрыт2 заявки160 просмотров

Необходимо написать заготовку для кулинарной книги на Delphi. В основном программа работает с базой bde имеются функции поиска, добавления и т.д. Все достаточно просто.

Задание во вложении. Срок: 2-3 дня

Стоимость: $20

Delphi
15 лет назад
Asrock
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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