Курсовой (Управление персоналом) по менеджменту

Курсовой работа (Управление персоналом) по менеджменту

Тема: Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности.

Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.31-33.

Список литературы не менее 25 источников.

Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки квадратные,список литературы обязателен.

Объем не менее 30-35 страниц.(не менее 30 и не более 35).

Обязательно использовать пример предприятия г.Владивосток, обязательны приложения 4-5 штук.

Обязательно:1.В введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.2.Количество глав 3. В конце каждой главы вывод по содержанию главы.

4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.

Сноски квадратные на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.

Оригинальность работы 90% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 11.11.2011 до 02 часов ночи МСК

Бюджет 30 USD (950 Руб.,)