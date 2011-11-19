Тема: Управление затратами на предприятии на примере туристической компании масштабом 40-50 сотрудников методички нет. требования -стандарт, срок -30 дней
Курсовой (Управление персоналом) по менеджменту
Курсовой работа (Управление персоналом) по менеджменту
Тема: Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности.
Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.31-33.
Список литературы не менее 25 источников.
Введение, заключение, рисунки, таблицы, графики, ссылки квадратные,список литературы обязателен.
Объем не менее 30-35 страниц.(не менее 30 и не более 35).
Обязательно использовать пример предприятия г.Владивосток, обязательны приложения 4-5 штук.
Обязательно:1.В введении обязательно: актуальность темы, предмет, объект исследования, цели и задачи, разработанность другими авторами.2.Количество глав 3. В конце каждой главы вывод по содержанию главы.
4.В заключении отдельно прописать ответы по поставленным задачам.
Сноски квадратные на литературу не менее чем на каждой второй странице работы.
Оригинальность работы 90% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с рекомендациями по оформлению.
Срок сдачи работы до 11.11.2011 до 02 часов ночи МСК
Бюджет 30 USD (950 Руб.,)
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