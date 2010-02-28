Статья на конференцию (проект для Михеева Алексея)

Написать научную статью на конференцию по экономике из сферы "Актуальні проблеми менеджменту"

Срок - 2 дня, т.е. сдать 2.03 в 8.00

Очень важна актуальность выбранной темы. Нужно высветлить что-то очень новое, что есть в Украине, но об этом еще не писали. Например, " Психологічні основи менеджменту і президент" или "Президент і менеджмент" (назвать как-то получше можно)

Нужно что-то свежее, интерессное, скучноті и так хватает.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Приймаються до друку тези доповідей українською мовою.

Обсяг - 2 сторінки формату А4, набраних у редакторі MsWord у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *.doc

Шрифт Times New Roman Cyr, розмір 14.

Міжрядковий інтервал - одинарний.

Розмір полів – 2 см. Абзац – 0,5 см.

Ілюстрації дозволяються.

Статті, що не відповідають вимогам до оформлення, не приймаються.