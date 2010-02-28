Курсовой работа (Управление персоналом) по менеджменту Тема: Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.31-33. Список литературы не менее 25 источников. ...
Статья на конференцию (проект для Михеева Алексея)
Написать научную статью на конференцию по экономике из сферы "Актуальні проблеми менеджменту"
Срок - 2 дня, т.е. сдать 2.03 в 8.00
Очень важна актуальность выбранной темы. Нужно высветлить что-то очень новое, что есть в Украине, но об этом еще не писали. Например, " Психологічні основи менеджменту і президент" или "Президент і менеджмент" (назвать как-то получше можно)
Нужно что-то свежее, интерессное, скучноті и так хватает.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Приймаються до друку тези доповідей українською мовою.
Обсяг - 2 сторінки формату А4, набраних у редакторі MsWord у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *.doc
Шрифт Times New Roman Cyr, розмір 14.
Міжрядковий інтервал - одинарний.
Розмір полів – 2 см. Абзац – 0,5 см.
Ілюстрації дозволяються.
Статті, що не відповідають вимогам до оформлення, не приймаються.
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