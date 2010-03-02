Курсовой работа (Управление персоналом) по менеджменту Тема: Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.31-33. Список литературы не менее 25 источников. ...
Реферат - Технико-эконом. обоснование выбора ИКТ
Добрый день.
Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.
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Вид работы: Реферат
Дисциплина: ИТУ
Тема: Технико-экономическое обоснование выбора ИКТ для решения задач
корпоративного управления. Подходы, методики, риски
Объем: 15 - 20 страниц
Шрифт: 12, Timeset Roman
Срок полной сдачи работы: 02.03.2010
Передаю материалы к обязательному использованию автором: Пример оглавления реферата
Требования к работе: Титульный лист - в соответствии с требованиями РАГС
Список используемой литературы и др.источников - обязательно, ссылки
Оригинальность: 90%
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P/S:
1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки
2) Оплата работы на ЯД после проверки
3) Выбранному исполнителю отпишусь сам
4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.
Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,
у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция
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