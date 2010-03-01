Курсовая работа по Цифровой обработке сигналов

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Закрыт1 заявка136 просмотров

Выполнить курсовую работу по Цифровой обработке аудио-видео сигналов.

(вариант 1)

МУ и задачи вышлю на почту.

Срок к 3 марта

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15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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