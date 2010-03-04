Отчет по практике в виде курсовой работы

$27
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Завершен2 заявки197 просмотров

ПРЕДМЕТ-"Инвестиционный менеджмент"

Место практики IGKServisMos.

Фирма занимается ликвидацией фирм.Разбирается с долгами и т.п.

точный срок практики с 1 февраля по 6 марта

диплом на тему : "Система управления экономической безопасностью предприятий", поэтому отчет должен быть направлен на эту тему

• Введение (1-2 страницы);

• 1 раздел–организационно-экономическая характеристика предприятия (10-12 страниц);

• 2 раздел-постановка организации управления на предприятии (организации, учреждении) (15-20 страниц);

• 3 раздел-результаты исследований по теме курсовой работы по менеджменту инвестиций и иноваций (10-15 страниц);

• Выводы и предложения (2-3 страницы);

• Список литературы.

Объем 40 страниц

Оформлять по методичке

Оригинальность 90-100%

Срок 4 марта вечер,5 утро

Цена 800 рублей

Оплата вебмани,сбербанк на выбор

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
Отлично выполненная работа, все устраивает, качественно и быстро,Молодец. 10 баллов
Работать с Еленой - одно удовольствие, интересно, безопасно и просто надежно. Спасибо за сотрудничество, обязательно будем работать дальше!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад