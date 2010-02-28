Курсовой работа (Управление персоналом) по менеджменту Тема: Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.31-33. Список литературы не менее 25 источников. ...
Безопасность труда
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется выполнить курсовую по Основам безопасности труда. Будем рады выслушать Ваши предложения!
Крайний срок предоставления готовой работы – 5 марта , 23:00 (МСК). Подробности и тема во вложении.
Уважаемые авторы, к работам (за исключением расчетных) предъявляются требования по оригинальности:
1. Не менее 80% оригинального текста
2. Недопустим рерайт ТОЛЬКО ОДНОЙ другой работы, даже если итоговая оценка оригинальности окажется выше 80%.
Несоответствующие работы возвращаются на переделку.
Призываем Вас выполнять работы качественно и на совесть. Этим Вы обеспечите себе новые заказы и долговременное сотрудничество. С авторами, однажды уличенными в нарушении требований по оригинальности, мы стараемся более не сотрудничать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуются специалисты, знающие англ. язык, умеющие анализировать экономические проблемы и грамотно излагать материал в виде научного реферата ( не путать со студенческим работами). Оплата 200 р./1 стр. А4, 1,5 интервала.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Тема: Информационное обеспечение стратегического управления промышленным предприятием. Специальность: Прикладная информатика в экономике По этому диплому программное обеспечение не нужно. Какова ваша цена? План в приложенииРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ Вид работы: Реферат Дисциплина: ИТУ Тема: Технико-экономическое обоснование выбора ИКТ для решения задач ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Смотри приложениеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Написать научную статью на конференцию по экономике из сферы "Актуальні проблеми менеджменту" Срок - 2 дня, т.е. сдать 2.03 в 8.00 Очень важна актуальность выбранной темы. Нужно высветлить что-то ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $20
Необходимо написать заготовку для кулинарной книги на Delphi. В основном программа работает с базой bde имеются функции поиска, добавления и т.д. Все достаточно просто. Задание во вложении. Срок: 2-3 дня Стоимость: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тема: Управление затратами на предприятии на примере туристической компании масштабом 40-50 сотрудников методички нет. требования -стандарт, срок -30 днейРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ Вид: курсовая Тема: Проведение анализа структуры конкуренции в отрасли (выявление источников конкурентной опасности) ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ Тип: курсовая Тема: ЗАО "Автосалон" необходимо выполнить работу по специальности: Прикладная информатика в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад