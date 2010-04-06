Курсовой работа (Управление персоналом) по менеджменту Тема: Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Рекомендации, методичка по оформлению в приложении на стр.31-33. Список литературы не менее 25 источников. ...
Диплом
Тема: Особенности построения, введения и уплаты транспортного налога.Плагиат не менее 80% Завтра к вереру нужен план работы для утверждения руководителю. Далее написание по главам. Сумму указывайте в рублях.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуются специалисты, знающие англ. язык, умеющие анализировать экономические проблемы и грамотно излагать материал в виде научного реферата ( не путать со студенческим работами). Оплата 200 р./1 стр. А4, 1,5 интервала.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $27
ПРЕДМЕТ-"Инвестиционный менеджмент" Место практики IGKServisMos. Фирма занимается ликвидацией фирм.Разбирается с долгами и т.п. точный срок практики с 1 февраля по 6 марта диплом ...Завершен15 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую по Основам безопасности труда. Будем рады выслушать Ваши предложения! Крайний срок предоставления готовой работы – 5 марта , 23:00 (МСК). Подробности и тема во вложении. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Тема: Информационное обеспечение стратегического управления промышленным предприятием. Специальность: Прикладная информатика в экономике По этому диплому программное обеспечение не нужно. Какова ваша цена? План в приложенииРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ Вид работы: Реферат Дисциплина: ИТУ Тема: Технико-экономическое обоснование выбора ИКТ для решения задач ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Смотри приложениеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Написать научную статью на конференцию по экономике из сферы "Актуальні проблеми менеджменту" Срок - 2 дня, т.е. сдать 2.03 в 8.00 Очень важна актуальность выбранной темы. Нужно высветлить что-то ...Закрыт15 лет назад
- $20
Необходимо написать заготовку для кулинарной книги на Delphi. В основном программа работает с базой bde имеются функции поиска, добавления и т.д. Все достаточно просто. Задание во вложении. Срок: 2-3 дня Стоимость: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Тема: Управление затратами на предприятии на примере туристической компании масштабом 40-50 сотрудников методички нет. требования -стандарт, срок -30 днейЗакрыт15 лет назад