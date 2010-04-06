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Завершен5 заявок173 просмотра

Тема: Особенности построения, введения и уплаты транспортного налога.Плагиат не менее 80% Завтра к вереру нужен план работы для утверждения руководителю. Далее написание по главам. Сумму указывайте в рублях.

15 лет назад
katrin2101
Гость 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$150
15 дней
Очень-очень хороший исполнитель. Все качественно,быстро и без замечаний.
Очень приятно работать с Екатериной! Всем рекомендую- серьезный заказчик, четко ставит задачу, быстро оплачивает) надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад