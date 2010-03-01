Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект. Срок 11 (край 12) марта. Текущий исполнитель не выполняет работу.
Диплом (экономический анализ)
Предмет: Бухгалтерский учет и статистика
Вид работы: Диплом
Тема: Анализ основных показателей по труду "......" (ваши данные)
Объём работы: 60 - 70 стр
Антиплагиат: от 85%
Срок сдачи: 20 марта 2010 г.
Стоимость: (укажите свою)
Оплата: после выполнения и проверки преподавателем каждой главы яндекс.деньги
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