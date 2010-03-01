Диплом (экономический анализ)

* Специальность - Антикризисное управление, Финансовый анализ * Тема работы - "Анализ финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по улучшению его финансовой устойчивости" * Есть материалы по этой теме тут - http://www.bestreferat.ru/referat-32401.html ...