Диплом (экономический анализ)

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Закрыт6 заявок193 просмотра

Предмет: Бухгалтерский учет и статистика

Вид работы: Диплом

Тема: Анализ основных показателей по труду "......" (ваши данные)

Объём работы: 60 - 70 стр

Антиплагиат: от 85%

Срок сдачи: 20 марта 2010 г.

Стоимость: (укажите свою)

Оплата: после выполнения и проверки преподавателем каждой главы яндекс.деньги

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров