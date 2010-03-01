Дипломная работа, фин. анализ

* Специальность - Антикризисное управление, Финансовый анализ

* Тема работы - "Анализ финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по улучшению его финансовой устойчивости"

* Есть материалы по этой теме тут - http://www.bestreferat.ru/referat-32401.html

http://revolution.allbest.ru/economy/00007062_0.html

http://www.diplom.krsk.info/sod_dip_finkris.htm

http://www.twirpx.com/file/90637/

и т.п.

* Срок исполнения - до 50 дней

* Предприятие - НГП "Вторчермет" (баланс, устав, пояснительные записки дам в отсканированном виде) название изменить.

* Оформление - стандартное

* Объём ~ 80стр.

* Содержание – 1 часть теория;

2 часть практика (то где прохожу практику "ПАУ ЦФО" или любая компания занимающаяся похожей деятельностью, написать про эту организацию, проанализировать её деятельность);

3 часть сам финансовый анализ предприятия (и предложения по улучшению его фин. устойчивости, вывод из кризиса, восстановление платёжеспособности)

* Антиплагиат – от 85%

* Оплата по частям после их проверки преподавателем. Webmoney или наличными в Москве.

* Бюджет - чем ниже, тем лучше :-)