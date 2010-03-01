Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект. Срок 11 (край 12) марта. Текущий исполнитель не выполняет работу.
Дипломная работа, фин. анализ
* Специальность - Антикризисное управление, Финансовый анализ
* Тема работы - "Анализ финансового состояния предприятия и разработка мероприятий по улучшению его финансовой устойчивости"
* Есть материалы по этой теме тут - http://www.bestreferat.ru/referat-32401.html
http://revolution.allbest.ru/economy/00007062_0.html
http://www.diplom.krsk.info/sod_dip_finkris.htm
http://www.twirpx.com/file/90637/
и т.п.
* Срок исполнения - до 50 дней
* Предприятие - НГП "Вторчермет" (баланс, устав, пояснительные записки дам в отсканированном виде) название изменить.
* Оформление - стандартное
* Объём ~ 80стр.
* Содержание – 1 часть теория;
2 часть практика (то где прохожу практику "ПАУ ЦФО" или любая компания занимающаяся похожей деятельностью, написать про эту организацию, проанализировать её деятельность);
3 часть сам финансовый анализ предприятия (и предложения по улучшению его фин. устойчивости, вывод из кризиса, восстановление платёжеспособности)
* Антиплагиат – от 85%
* Оплата по частям после их проверки преподавателем. Webmoney или наличными в Москве.
* Бюджет - чем ниже, тем лучше :-)
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