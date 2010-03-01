Курсовая для бухгалтера.

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Закрыт1 заявка140 просмотров

Тема: Управленческий учет в лесоперерабатывающих предприятиях.

На примере реального предприятия Иркутска или Иркутской области.

Данных по предприятию нет, поэтому исполнитель желательно из этого региона, имеющий доступ к какому-либо лесоперерабатывающему предприятию.

Объем: 25-30 стр.

Срок: к 9 марта

Оплата сразу после проверки работы.

Примерный бюджет 800р.

Жду предложений с указанием цены, предприятия по которому будет работа, вашего образования, ссылок на работы в данной области.

Методичка в приложении.

15 лет назад
Alexey_38ru
Жиликов 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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