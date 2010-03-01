Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект. Срок 11 (край 12) марта. Текущий исполнитель не выполняет работу.
Курсовая для бухгалтера.
Тема: Управленческий учет в лесоперерабатывающих предприятиях.
На примере реального предприятия Иркутска или Иркутской области.
Данных по предприятию нет, поэтому исполнитель желательно из этого региона, имеющий доступ к какому-либо лесоперерабатывающему предприятию.
Объем: 25-30 стр.
Срок: к 9 марта
Оплата сразу после проверки работы.
Примерный бюджет 800р.
Жду предложений с указанием цены, предприятия по которому будет работа, вашего образования, ссылок на работы в данной области.
Методичка в приложении.
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