Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект. Срок 11 (край 12) марта. Текущий исполнитель не выполняет работу.
Дипломная работа по маркетингу-фитнес
Тема "Совершенствование маркетинговой деятельности на ООО"М-фитнес"
Введение
I. Теоретическая часть
II. Аналитическая часть
III. Практическая часть
IV. Экономическая часть
Заключение
Библиографический список
Приложения
Объем текста без учета приложений 100 страниц
Оформлять строго по методичке
данных по организации нет, выдумать
к 13 марта нужна аналитическая часть
Оплата по главам
Оригинальность 85-100%
Цена 6500 рублей с речью
оплата вебмани или сбербанк на выбор
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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