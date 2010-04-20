Дипломная работа по маркетингу-фитнес

$217
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Завершен3 заявки161 просмотр

Тема "Совершенствование маркетинговой деятельности на ООО"М-фитнес"

Введение

I. Теоретическая часть

II. Аналитическая часть

III. Практическая часть

IV. Экономическая часть

Заключение

Библиографический список

Приложения

Объем текста без учета приложений 100 страниц

Оформлять строго по методичке

данных по организации нет, выдумать

к 13 марта нужна аналитическая часть

Оплата по главам

Оригинальность 85-100%

Цена 6500 рублей с речью

оплата вебмани или сбербанк на выбор

15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$217
15 дней
Марина блестяще справилась с дипломной работой,огромное спасибо,продолжаем работать.Рекомендую однозначно.Мастер )))
Елена на сегодня является моим самым лучшим и честным заказчиком! Продолжаем сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад