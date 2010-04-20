Дипломная работа по маркетингу-фитнес

Тема: Управленческий учет в лесоперерабатывающих предприятиях. На примере реального предприятия Иркутска или Иркутской области. Данных по предприятию нет, поэтому исполнитель желательно из этого региона, имеющий доступ к какому-либо лесоперерабатывающему ...