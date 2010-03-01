Организационная диагностика и внедрение изменений

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Закрыт1 заявка142 просмотра

Тема – организационная диагностика и внедрение изменений

Предмет – Управленческое консультирование

Срок – сегодня

Оплата – 500, можно СБР. За скорость БОНУС.

15 лет назад
dranduletseo
Сергей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров