Диплом по проектированию и технологии ЭВС

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Закрыт2 заявки98 просмотров

Требуется специалист для написания диплома по технологии производства гибридных микросхем.

Факультет Авиатехнологический

Все нюансы сообщу исполнителю.

Срок - более 1,5 месяца

Написание - поэтапное, оплата - тоже.

Кто способен выполнить работу - оставляйте предложения

15 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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