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Диплом по проектированию и технологии ЭВС
Требуется специалист для написания диплома по технологии производства гибридных микросхем.
Факультет Авиатехнологический
Все нюансы сообщу исполнителю.
Срок - более 1,5 месяца
Написание - поэтапное, оплата - тоже.
Кто способен выполнить работу - оставляйте предложения
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