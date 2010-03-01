Тема "Совершенствование маркетинговой деятельности на примере Салона красоты «Лаура» (ООО «Сиромах») Написать введение,4 главу, заключение, внести изменения в случае необходимости в главы 2 и 3. Сейчас общий объем ...
Проведение анализа структуры конкуренции в отрасли
Добрый день.
Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ.
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Вид: курсовая
Тема: Проведение анализа структуры конкуренции в отрасли (выявление
источников конкурентной опасности) на примере кейса WG.
Объем работы: на усмотрение автора
Шрифт: 12
Срок полной сдачи работы: 01.03.2010 до 06:00, а лучше в ночь
Передаю материалы к обязательному использованию автором: Смотреть в
электронном виде
Требования к работе: Изучение литературы Томпсон А., Стрикленд А.
Стратегический менеджмент тема: «Модель 5-ти сил конкуренции» по
М.Портеру.Глава 3 - Стр. ***.
Сдача теста по результатам самостоятельного изучения модели «5 сил
конкуренции»
Решение кейса WG
Оригинальность: 70%
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P/S:
1) Указывайте сразу минимальную стоимость и реальные сроки
2) Оплата работы на ЯД после проверки
3) Выбранному исполнителю отпишусь сам
4) Также автор обязан без проблем переделывать работу столько раз, сколько потребуется.
Никто не застрахован от переделок и ничего страшного в этом нет. У автора свое видение вопроса,
у клиента другое, а у преподавателя - третье. Так или иначе, преподаватель - конечная инстанция
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