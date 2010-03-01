Курсовая по информационным системам.

$40
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Закрыт5 заявок196 просмотров

Требуется написать курсовую по ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ

доп материал в приложении.

бюджет 1200 руб.

срок не горит.

15 лет назад
Tcima
Ирина 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$40
5 дней
Надеясь на совесть данной дамы, сдуру взялся еще за одну работу для нее. К сожалению, отсутствие совести все-таки свойственно Ирине, так как опять же кроме обещаний ничего не получил. Крайне жаль, что на веблансере еще встречаются подобные типы. Опять же категорически не рекомендую иметь дело с данным заказчиком. При необходимости готов предоставить переписку по всем каналам (аська, здесь на сайте, переписка в почте.)

Заявки фрилансеров

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад