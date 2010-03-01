Курсовая по информационным системам.

Надеясь на совесть данной дамы, сдуру взялся еще за одну работу для нее. К сожалению, отсутствие совести все-таки свойственно Ирине, так как опять же кроме обещаний ничего не получил. Крайне жаль, что на веблансере еще встречаются подобные типы. Опять же категорически не рекомендую иметь дело с данным заказчиком. При необходимости готов предоставить переписку по всем каналам (аська, здесь на сайте, переписка в почте.)