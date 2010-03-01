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Курсовая работа по информатике
Нужно выполнить курсовую работу по дисциплине "Конструирование производство и эксплуатация СВТ"
Тема курсового проекта "Конструкторское проектирование устройства дистанционного управления устройствами на основе микроконтроллера с применением САПР Nowarm Dip Trace"
срок до 11.03
нужна цена
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