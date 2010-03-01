Курсовая работа по информатике

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Нужно выполнить курсовую работу по дисциплине "Конструирование производство и эксплуатация СВТ"

Тема курсового проекта "Конструкторское проектирование устройства дистанционного управления устройствами на основе микроконтроллера с применением САПР Nowarm Dip Trace"

срок до 11.03

нужна цена

15 лет назад
Tcima
Ирина 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
7 отзывов(-3)

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