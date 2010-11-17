Диплом по трудовому праву

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Завершен5 заявок152 просмотра

Учебная дисциплина: Трудовое право.

Нужен диплом и отчёт по практике

Тема диплома: Правовое регулирование трудовой дисциплины работников транспорта.

Объём работы диплома: 60-80 листов

Объём работы по преддипломной практики: 20-30 листов;

Сроки исполнения: 30 суток

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$220
30 дней
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Сергей - один и лучших заказчиков веблансера, с которыми я работала.

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад