Курсовая HR менеджер

$50
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Закрыт5 заявок135 просмотров

Специальность: менеджер по персоналу

Тема: Технология формирования управленческой команды.

Работу необходимо акцентировать на деятельность по подбору персонала.

Объём: 20 -25 листов А4.

Готовность: 5 марта

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад