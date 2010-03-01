3 Реферата по информатике № 2 Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине. Методические указания по выполнению и оформлению работы будут переданы ...
Курсовая HR менеджер
Специальность: менеджер по персоналу
Тема: Технология формирования управленческой команды.
Работу необходимо акцентировать на деятельность по подбору персонала.
Объём: 20 -25 листов А4.
Готовность: 5 марта
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