Переписать курсовой проект со сканов

$20
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Завершен9 заявок543 просмотра

Необходимо переписать курсовой проект со сканов.

Объём: 72 страниц.

Бюджет: до 600р.

Срок исполнения: до понедельника (08.03.2010)

Ссылка на сканы: http://ifolder.ru/16658186

UPDATE: Исправил данные.

15 лет назад
fring
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$15
5 дней
Работа была выполнена в срок без каких либо нареканий. Исполнитель отлично справился с поставленной задачей. В будущем буду продолжать сотрудничество.
Очень понравилось работать с заказчиком, адекватный, приятен в общении, ценит работу фрилансера. Заплатил даже больше, чем было оговорено. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Super-botanik
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад