Дисциплина-перевод (английский язык) тема: "Стилистические функции артикля (на примере произведений С. Моэма)" ПЛАН 1) Введение (про актуальность, цели, задачи, об авторе) 2)Основная часть а)теоретическая ...
Эссе на английском
Course: Qualitative and Quantitative Research Methods
Please explain on 7 p. (max) how to select the appropriate research strategy? Please compare the different research designs and bring out their strengths and weaknesses!
Research strategies (designs) I
1. Case study
2. Comparative method
3. Experiment
4. Theoretical research
5. Meta-analysis
6. Historical research
Deadline 08.03.2010
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