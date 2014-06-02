Эссе на английском

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Завершен5 заявок203 просмотра

Course: Qualitative and Quantitative Research Methods

Please explain on 7 p. (max) how to select the appropriate research strategy? Please compare the different research designs and bring out their strengths and weaknesses!

Research strategies (designs) I

1. Case study

2. Comparative method

3. Experiment

4. Theoretical research

5. Meta-analysis

6. Historical research

Deadline 08.03.2010

15 лет назад
pointer700
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

new_winner
Валерия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$30
1 день
Всё суппер
Денис очень корректный заказчик, четко определяет задание. Как человек, очень приятен в общении. По оплате проблем не возникло. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

new_winner
Валерия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад