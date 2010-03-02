Диплом по менеджменту

Тема:

Планирование, организация и управление материальными потоками в проектной среде (на примере...)

При написании в приоритете должна использоваться современная литература от 2005 года и выше, тематические интернет-ресурсы, темтические научные журналы.

Объем от 60 до 75 страниц. Работа по главам. Только для серьезных исполнителей. Нужно написать содежание работы, компанию, на основе этого будет выбран исполнитель, пишите планы работы в личку.