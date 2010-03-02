Курсовая по информатике

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Нужно выполнить курсовую работу по дисциплине "Конструирование производство и эксплуатация СВТ"

Тема курсового проекта "Конструкторское проектирование устройства дистанционного управления устройств ами на основе микроконтроллера с применением САПР Nowarm Dip Trace"

15 лет назад
ionrotari
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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