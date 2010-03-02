Научная статья по физике

небольшую статью по физике (не ВАК) для локального

вузовского журнала (как мою личную работу). Заготовки есть (есть

несколько уже опубликованных статей-вариаций на эту тему, на основе

которых можно понять, как писать следующую статью).

Тема: квантовая физика и нанотехнологии (по специальности "физика

конденсированного состояния"). Принцип написания статьи виден из

опубликованных статей – нужно взять часть (1\2 или 1\3) из уже

опубликованных статей и добавить что-то "новенькое", сделанное на

основании математических выкладок из уже опубликованных формул.

(Опубликованные статьи прилагаю). Очевидно, статью должен писать

человек, владеющий физ-мат. аппаратом (вывод формул по тер.физу.).

Естественно, поскольку там будут "новые" формулы, мне будут нужны

подробные выкладки-выводы этих формул, чтобы знать, как Вы их вывели.

Объем статьи – не менее 3-5 страниц (шрифт Times 12)

Срок 6-7 марта