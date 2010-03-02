Дисциплина-перевод (английский язык) тема: "Стилистические функции артикля (на примере произведений С. Моэма)" ПЛАН 1) Введение (про актуальность, цели, задачи, об авторе) 2)Основная часть а)теоретическая ...
Научная статья по физике
Научная статья по физике
небольшую статью по физике (не ВАК) для локального
вузовского журнала (как мою личную работу). Заготовки есть (есть
несколько уже опубликованных статей-вариаций на эту тему, на основе
которых можно понять, как писать следующую статью).
Тема: квантовая физика и нанотехнологии (по специальности "физика
конденсированного состояния"). Принцип написания статьи виден из
опубликованных статей – нужно взять часть (1\2 или 1\3) из уже
опубликованных статей и добавить что-то "новенькое", сделанное на
основании математических выкладок из уже опубликованных формул.
(Опубликованные статьи прилагаю). Очевидно, статью должен писать
человек, владеющий физ-мат. аппаратом (вывод формул по тер.физу.).
Естественно, поскольку там будут "новые" формулы, мне будут нужны
подробные выкладки-выводы этих формул, чтобы знать, как Вы их вывели.
Объем статьи – не менее 3-5 страниц (шрифт Times 12)
Срок 6-7 марта
Заявки фрилансеров
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