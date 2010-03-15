Тема: Планирование, организация и управление материальными потоками в проектной среде (на примере...) При написании в приоритете должна использоваться современная литература от 2005 года и выше, тематические интернет-ресурсы, темтические научные журналы. Объем от ...
Курсовая по управлению персоналом
Тема: особенности политики мотивации персонала корпорации
Структура:
1 глава.
1. Теор. аспекты кадровой стратегии современной организации
2. Особенности политики мотивации персонала корпораций
выводы по 1 главе
2 глава.
1.Краткая характеристика компании
2. Анализ политики мотивации
3. Рекомендации по улучшению мотивации
выводы по 2 главе
Заключение
литература порядка 10 источников, должна быть современная.
Объем 25-35 страниц. Оплата яндексом.
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