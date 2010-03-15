Курсовая по управлению персоналом

$35
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Завершен13 заявок251 просмотр

Тема: особенности политики мотивации персонала корпорации

Структура:

1 глава.

1. Теор. аспекты кадровой стратегии современной организации

2. Особенности политики мотивации персонала корпораций

выводы по 1 главе

2 глава.

1.Краткая характеристика компании

2. Анализ политики мотивации

3. Рекомендации по улучшению мотивации

выводы по 2 главе

Заключение

литература порядка 10 источников, должна быть современная.

Объем 25-35 страниц. Оплата яндексом.

15 лет назад
alexh74
50 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
127 отзывов

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$30
3 дня
Мария в указанный срок написала курсовую по управлению персоналом с учетом всех требований. Буду обращаться еще.
Ответственный, исполнительный заказчик! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
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