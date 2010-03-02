Курсовая работа по Сооружению и экcпл. газопровода

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка113 просмотров

Курсовая работа до 15 марта

тема: "Организация ремонта участка магистрального газопровода" от 20 до 25 страниц

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров