Срочно надо исправить замечания руководителя и дописать 3 главу. Материал можно брать по любому отделению банка, просто что бы написано было это. Оставляйте заявки, с выбранным исполнителем мы не договорились.
Курсовая работа по Сооружению и экcпл. газопровода
Курсовая работа до 15 марта
тема: "Организация ремонта участка магистрального газопровода" от 20 до 25 страниц
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