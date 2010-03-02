Срочно исправить и доделать диплом.

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Закрыт1 заявка290 просмотров

Срочно надо исправить замечания руководителя и дописать 3 главу. Материал можно брать по любому отделению банка, просто что бы написано было это. Оставляйте заявки, с выбранным исполнителем мы не договорились.

15 лет назад
katrin2101
Гость 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$40
1 день
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы