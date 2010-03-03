Необходимо выполнить курсовую работу по имитационному моделированию.

В прикрепленных файлах курсовая другого варианта. Необхимо сделать пободное, только по другому объекту. Курсовые не должны быть схожими, так как сдавать одному преподавателю.

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Срок 5 марта 22.00.