Необходимо выполнить курсовую

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Закрыт1 заявка182 просмотра

Необходимо выполнить курсовую работу по имитационному моделированию.

В прикрепленных файлах курсовая другого варианта. Необхимо сделать пободное, только по другому объекту. Курсовые не должны быть схожими, так как сдавать одному преподавателю.

Пишите ваши цены!!!

Срок 5 марта 22.00.

15 лет назад
Dzhan1984
36 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров