Необходимо написать диплом

Тема: Имитационное моделирование прохождения заявки клиента в ООО "Эквант".

Драфт курсовой, которая была защищена на последней сессии, Вы найдете в приложении.

Дополнительно я могу переслать исполнителю электронные копии лекций, другую вводную информацию, кото рая Вам потребуется при написании!

По моей информации так же требуется создание некой программы, которая будет показывать имитацию (т.е . имитационную модель).

Срок 15 марта.

Пишите сразу ваши цены.