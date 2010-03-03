Курсовая работа по бухгалтерскому учету Тема "Бухгалтерский учет расходов и доходов будущих периодов" от 30 до 35 страниц Введение, три главы, заключение, список литературы. Составить план и прислать на согласование ...
Необходимо написать диплом
Тема: Имитационное моделирование прохождения заявки клиента в ООО "Эквант".
Драфт курсовой, которая была защищена на последней сессии, Вы найдете в приложении.
Дополнительно я могу переслать исполнителю электронные копии лекций, другую вводную информацию, кото рая Вам потребуется при написании!
По моей информации так же требуется создание некой программы, которая будет показывать имитацию (т.е . имитационную модель).
Срок 15 марта.
Пишите сразу ваши цены.
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