Написать диплом

Информационное обеспечение стратегического управления промышленным предприятием

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Теоретические основы стратегического управления промышленным предприятием

1.1. Концептуальные аспекты стратегического управления промышленным предприятием

1.2. Информационная составляющая стратегического управления деятельностью промышленного предприятия

ГЛАВА 2. Моделирование информационного обеспечения стратегического управления промышленным предприят ием на основе системного подхода

2.1. Обоснование проектных решений по формированию информационной базы стратегического управления

2.2. Системный подход к формированию информационного обеспечения стратегического управления промышленным предприятием

2.3. Обоснование проектных решений по выбору программного обеспечения системы стратегического управления промышленным предприятием

ГЛАВА 3. Совершенствование информационного обеспечения стратегического управления промышленным предп риятием Комстар

3.1. Оценка стратегической среды функционирования промышленного

предприятия Комстар

3.2. Модернизация информационного обеспечения стратегического управления промышленным предприятием К омстар

Глава 4. Расчет экономической эффективности проекта разработки информационного обеспечения стратегич еского управления промышленным предприятием

Глава 5. Охрана труда

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Замечания преподавателя насчет плана:

1. с чего вы взяли, что комстар – промышл. пред??? Взять любое предприятие ПРОМЫШЛЕННОЕ!!!

2. www.psuti.ru/about/system...

3. в первой главе описываете теоретические основы стратег.управ., во второй обосновываете что и почему выбрали и описываете предлагаемую модель, а третья –реализация)

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