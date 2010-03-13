Проблемы собираемости налогов в современной России

$50
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Завершен1 заявка120 просмотров

Вид работы: Курсовая работа

Тема: Проблемы собираемости налогов в современной Российской экономике

Требования:

По ГОСТу

Интервал 1,5

Шрифт 14

Объем 30-35 страниц

Необходима практическая часть

Стоимость заказа: 700р

См.вложенные файлы

Дата сдачи плана 03.03.2010

Всю работу сдать 05.03.2010

15 лет назад
Boreiko
Ирина 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

margarita_kostis
Маргарита 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$24
3 дня
Маргарита справилась с задачей, выполнила все хорошо!Управилась в срок, без опазданий и задержек. Надеюсь наше сотрудничество будет не менее плодотворным.
Все рабочие вопросы с Ириной решались оперативно, оплата поступила в полном объеме. Рекомендую. 10 баллов!

Заявки фрилансеров

margarita_kostis
Маргарита 
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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