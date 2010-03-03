Курсовая работа по бухгалтерскому учету Тема "Бухгалтерский учет расходов и доходов будущих периодов" от 30 до 35 страниц Введение, три главы, заключение, список литературы. Составить план и прислать на согласование ...
Курсовая растровые изображения
Нужна курсовая до 50 страниц.
Тема: Растровые изображения в Corel Draw.
Укажите стоимость и сроки выполнения.
Подробности в личку или скайп: zarj_pro
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Курсовая работа по бухгалтерскому учету Тема "Бухгалтерский учет ценных бумаг" от 30 до 35 страниц Введение, три главы, заключение, список литературы. Составить план и прислать на согласование При оформлении ориентироваться ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Добрый день. Прошу рассмотреть следующий заказ на возможность выполнения в указанные сроки и оценить стоимость работ. ______________________________________ вид работы: ДИССЕРТАЦИЯ дисциплина: экономика тема: Методология оценки стоимости проблемных компаний ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Задания по расчету стоимости компании ОАО "Газпром" тремя методами – доходным,затратным, сравнительным . Титульник мне не нужен, теории много тоже, у меня есть теоретические материалы с описанием, интере сует расчет и все что с ним ...Закрыт15 лет назад
Информационное обеспечение стратегического управления промышленным предприятием ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Теоретические основы стратегического управления промышленным предприятием 1.1. Концептуальные аспекты стратегического управления промышленным предприятием 1.2. Информационная составляющая стратегического управления ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по имитационному моделированию. В прикрепленных файлах курсовая другого варианта. Необхимо сделать пободное, только по другому объекту. Курсовые не должны быть схожими, так как сдавать одному преподавателю. ...Закрыт15 лет назад
Тема: Имитационное моделирование прохождения заявки клиента в ООО "Эквант". Драфт курсовой, которая была защищена на последней сессии, Вы найдете в приложении. Дополнительно я могу переслать исполнителю электронные копии лекций, ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна курсовая на тему - основные этапы процесса разработки стратегии организации Предмет - Стратегический менеджмент В 2 главе должно быть организация. Возьму только готовую. Не дорого.Закрыт15 лет назад
- $50
1) Необходимо сделать расчет редуктора, используя образцы расчета, либо использовать методику Чернавского. 2) Необходимо начертить 3 чертежа в Компасе (тихоходный вал, рабочее колесо, сборочный чертеж) + пояснение к сборочному чертежу.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт15 лет назад