Курсовой проект "Конструирование радиоаппаратуры"

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Закрыт3 заявки134 просмотра

Курсовой проект "Конструирование радио аппаратуры"

Задание, методичка весят больше чем можно сдесь разместить поэтому вышлю все в почту.

15 лет назад
pav-anatoly
Анатолий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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