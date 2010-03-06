Тема: Перспективы применения достижений физической науки в современной торговой технике объем 15 листов антиплагиат 80% Введение, Основная часть Заключение Список литературы ссылки обязательно
Реферат по информатике
Тема: Анализ коммуникационных технологий в интернете.
Введение
Основная часть
Заключение
Список литературы
25 страниц (шрифт полуторный, кегль 14)
Срок - 1-2 дня
Антиплагиат - не менее 75%
Цена 250р, маловероятно, что будет выше, хотя все зависит от исполнителя.
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