Реферат физика

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Завершен1 заявка101 просмотр

Тема: Волновые свойства микрочастиц

15 стр

85% плагиат

Введение

Основная часть

Заключение

Список литературы

Сноски обязательно

срок 6,02 до 14 мск

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад
$10
2 дня
Отличный исполнитель Работа точно в срок и соблюдены все требования Молодец!
Приятно работать с Надеждой! Четко было сформулировано задание. Оплата заказа была сделана своевременно.

Заявки фрилансеров

sea-80
Елена 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
23 отзыва
15 лет назад