Курсовая, технология продуктов обществ. питания

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки118 просмотров

СРОЧНО!

Курсовая работа по предмету:

Технология продуктов и организация общественного питания.

На примере ресторана.

Требований к уникальности нет. Готов принять рирайт готовой работы.

Объём 20-25 страниц. Срок готовности сегодня до 19.00.

15 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров